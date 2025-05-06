Suriye'de Dürzilerden Birlik Mesajı: Dış Müdahalelere Karşı Ortak Yaşam Vurgusu

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Ceramane Mahallesi'ndeki Dürziler, İsrail'in Suriye'ye yönelik planlarına tepki göstererek birlik mesajı verdi.

Lazkiye, İdlib, Hama ve Halep illerinden Alevi, Dürzi, Sünni, Şii, Arap ve Türkmenlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik heyet, geçen hafta çatışmalara sahne olan Ceramane'yi ziyaret etti.

Heyet burada Dürzilerin önde gelenleriyle bir araya geldi, görüşmede birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Ceramaneli Dürzi liderlerden Yahya Mala'ib, AA muhabirine, heyetin toplumsal barışı ve ortak yaşamı vurgulamak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Mala'ib, "Suriye herkesi kucaklayan bir anne, biz de bu dokunun ve ülkenin bir parçasıyız. Ayrılıkçı projelerle herhangi bir bağlantımız yok. Dış müdahalelere karşıyız. Biz Suriyeliler meselelerimizi kendi aramızda çözebiliriz." dedi.

Ceramane'nin önde gelen Dürzi isimlerinden Ecvad Huveys de Baas rejiminin yıkılmasının ardından tek çatı altında yaşamak isteyenleri bir araya getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Huveys, Dürzilerin ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu dile getirerek, "Çok söylentiler çıktı, bizim kimliğimiz belli, duruşumuz ve vatanseverliğimiz değişmez, İsrail ve düşman Siyonistler ortalığı karıştırmak için fırsat kolluyor. Ancak bu bölgede onlara yer yok. İsrail ve onun arkasındaki ülkelerin planlarını boş çıkaracağız. Ülkemizin istikrara kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Şam'a gelen "Toplumsal Barış Heyeti"nde yer alan Şeyh Ahmed Halid, "Buraya Suriye halkının tek bir halk olduğunu belirtmek için geldik. Halkımızın dış müdahalelere karşı olduğunu göstermek için buradayız." ifadesini kullandı.

Halid, Suriye halkının yüzlerce yıldır sevgi ve saygı içinde bir arada yaşadığına dikkati çekerek, "Biz akrabayız; Sünni, Şii, Dürzi, Kürt ve Türkmen arasında fark yoktur. Biz buraya fitneleri reddetmek için geldik. Biz tek bir halkız. Toplumu inşa etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.