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Suriye'de Dera ilinde Tanksavar Füzeleri Ele Geçirildi

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Suriye'nin Dera ilinin doğu kırsalında güvenlik güçleri, bir aracın kasasında çok sayıda tanksavar füzesi ile mühimmat ele geçirdi.

Suriye'de güvenlik güçleri, güneydeki Dera ilinin doğu kırsalında bir aracın kasasında çok sayıda tanksavar füzesi ele geçirdi.

Genel Güvenlik İdaresine bağlı güçler, Dera'nın doğusunda şüphelendikleri bir aracı takip ettikten bir süre sonra Sehve beldesi yakınlarında durdurdu.

Aracın kasasında çok sayıda füze ve mühimmat bulundu.

Dera'nın doğu kırsalındaki güvenlik sorumlularından Ebu Adnan, AA muhabirine, araçta çok sayıda tanksavar füzesi ele geçirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre de Süveyda iline kaçırılmaya çalışılırken ele geçirilen silahlar arasında tanksavar füzeleri, ağır makineli tüfekler, Katyuşa roketleri ve çok miktarda mühimmat bulunuyor.

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Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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