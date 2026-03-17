Suriye, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında iki gümrük memurunun öldüğünü açıkladı

Suriye'nin Halep bölgesinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki gümrük memuru yaşamını yitirirken, iki memur da yaralandı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda iki gümrük memurunun hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı bildirildi.

Suriye Limanlar ve Gümrük Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Mazen Alluş, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Halep'in Sefira bölgesinde gümrük memurlarına saldırı düzenlediğini söyledi.

Alluş, terör örgütünün düzenlediği saldırı sonucu iki gümrük memurunun yaşamını yitirdiğini, iki memurun da yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
