Suriye Evkaf Bakanlığı'ndan Camilere "Zafer" Çağrısı

Suriye Evkaf Bakanlığı, ordunun elde ettiği zaferleri kutlamak için camilerde tekbir getirilmesini istedi. Ancak, çağrıda Enfal Suresi'nden alıntı yapılması, geçmişteki Enfal Operasyonu'nu hatırlatarak Kürt kamuoyunda tepkilere neden oldu.

(ANKARA) - Suriye Evkaf Bakanlığı, ülke genelindeki camilerde, Suriye'nin doğu bölgelerinde ordu güçlerinin kaydettiği ilerlemenin kutlanması amacıyla tekbir getirilmesi çağrısından bulundu. Genelgede, Enfal Suresi'nden alıntı yapılması, 1988'de Irak'ta Saddam Hüseyin tarafından yürütülen "Enfal Operasyonu"nu hatırlatması nedeniyle Kürt kamuoyunda tepki yarattı.

Suriye Evkaf Bakanlığı, ülke genelindeki camilerde, doğu bölgelerinde ordunun elde ettiği "fetih ve zaferlerin" kutlanması amacıyla tekbir getirilmesini istedi. Suriye Evkaf Bakanlığı'nın Facebook hesabı üzerinden önceki gün yayımlanan genelgede, cami imamlarından beş vakit namazda Kunut Duası okunması, ordu mensupları için zafer ve destek dileğinde bulunulması istendi. Genelgede ayrıca, halkın ve Suriye ordusu mensuplarının Allah'a yönelerek "acil kurtuluş ve tam güçlenme" için dua etmeleri çağrısında bulunuldu.

Genelge eleştirilere neden oldu

Genelgede, Enfal Suresi'nden alıntı yapılması, 1988'de Irak'ta binlerce Kürt sivilin hayatını kaybettiği, Saddam Hüseyin tarafından yürütülen "Enfal Operasyonu"nu hatırlatması nedeniyle Kürt kamuoyunda hassasiyet yarattı. Genelge, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Washington'daki eski temsilcisi ve akademisyen Dilovan Berwari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baasçı faşizm Suriye'de ortadan kalkmadı, sadece kabuk değiştirdi. Saddam, Kürtlere karşı Enfal Soykırımı'nı Arap milliyetçiliğiyle meşrulaştırmıştı. Bugün Şam aynı hedefi bu kez İslamcı 'fetih' söylemiyle gizliyor. Hedef aynı, mantık aynı, insanlıktan çıkarma söylemi aynı. Sadece kostüm değişti. Bu bir Baas-IŞİD karışımıdır" ifadelerini kullandı.

İranlı Kürt akademisyen Behruz Şucai de "Kürtlere karşı 'yeni bir Enfal' Rojava'da sahneleniyor." diyerek, "Fetih, tekbir ve cihat söylemleri eşliğinde Enfal'in yeniden dolaşıma sokulması, Kürtlerin kafir olarak kodlandığını, canlarının, mallarının ve kadınlarının savaş ganimeti sayıldığını gösteriyor. Tarih tekrar etmiyor, yeniden devreye sokuluyor" görüşünü savundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
