Suriye'de Bulunan Hüsamettin Yalgettekin Silopi'de Defnedildi

Suriye'de cansız bedeni bulunan Hüsamettin Silopi'de defnedildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaybolup Suriye'de cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin defnedildi.

Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Yalgettekin'i arama çalışmaları AFAD koordinesinde yürütülmüş, itfaiye, Van, Bitlis Emniyeti, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı dalgıç ile Diyarbakır AFAD ekipleri çalışmalara dahil olmuştu.

Yalgettekin'in cansız bedeni, 26 Kasım'da Suriye'nin Derik bölgesinde bulunmuştu. Ailesi tarafından teşhis edilen Yalgettekin'in cenazesi Suriye'den Irak'a, oradan da Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi'ye getirildi. Yalgettekin, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün gece saatlerinde defnedildi.