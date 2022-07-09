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Suriye'de bayram sabahı camiler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Mahmud Alhalbi - Güncel
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- Suriye'de bayram sabahı camiler doldu taştı Suriye'nin Azez ilçesinde bayram namazı için yüzlerce kişi camilere akın etti.

- Suriye'de bayram sabahı camiler doldu taştı

AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bayram namazı için yüzlerce kişi camilere akın etti.

Dünyanın birçok bölgesinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde de yüzlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Namazın ardından bahçede bir araya gelen cemaat birbiriyle bayramlaştı. Kurban Bayramı'nın bu topraklarda yaşayan insanlar için öneminden bahseden Musab, "Suriyeli insanlar ve İslam ulusları her yıl daha iyi. Devrimimiz için zafer istiyoruz" dedi.

Bayram namazı için camiye gelen Mahmoud ise, "Bayram dolayısıyla yeni yılınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ahmet Mustafa, "Suriye'nin kuzeyinde yaşayan insanlara her yıl söylüyorum, binlerce kez, çok iyiler" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - Güncel

Kurban Bayramı Suriye Güncel Haberler

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