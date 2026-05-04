Suriye'de barışçıl gösteriler için yeni düzenleme açıklandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, barışçıl gösteri ve toplantı düzenlenmesine ilişkin izin şartları ile uygulama esaslarını belirleyen yeni düzenlemeyi duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzenlemenin anayasal bildiride güvence altına alınan gösteri ve barışçıl toplanma hakkı çerçevesinde hazırlandığı, kamu düzeni ile can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Düzenlemeye göre, gösteri yapmak isteyenlerin en az bir başkan ve iki üyeden oluşan organizasyon komitesi kurması ve ilgili valiliğe resmi başvuruda bulunması gerekecek.

Valilikler başvuruları tavsiyeleriyle birlikte 24 saat içinde yetkili komisyona iletecek, komisyon ise başvuruyu en geç 5 gün içinde karara bağlayacak.

Belirtilen süre içinde yanıt verilmemesi halinde başvuru onaylı sayılırken, ret kararlarının da gerekçeli olması gerekecek.

Başvuru sahiplerinin ret kararına karşı idare mahkemesine itiraz etme hakkı bulunacak ve mahkeme bir hafta içinde kesin kararını verecek.

Düzenleme kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığı birimlerinin gösterilerin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacağı belirtilirken, organizasyon komitesinin de gösteri sırasında düzeni korumak ve izin kapsamı dışına çıkılmasını engellemekle yükümlü olduğu aktarıldı.

İzinsiz düzenlenen veya verilen izne aykırı şekilde gerçekleştirilen gösterilerin ise ceza kanununda yer alan "izinsiz gösteri ve toplumsal olaylar" kapsamında değerlendirileceği belirtildi.