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Suriye'de Azınlıkların Protestolarına HTŞ Müdahalesi

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Suriye'nin Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye şehirlerinde Aleviler ve diğer azınlık gruplar, Esad rejimini devirmek isteyen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki yönetimin Baas dönemi memurlarına saldırılarını protesto ediyor. SOHR, gösterilere HTŞ'nin ateş açtığını ve yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildiriyor.

(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye'de Aleviler başta olmak üzere azınlıklar, Esad rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki yönetimin "Baas döneminde memurluk yapan Suriyelilere" saldırılar düzenlediğini ileri sürerek, protesto gösterileri düzenledi. SOHR, "protesto gösterilerine HTŞ tarafından ateş açıldığını, ölü ve yaralıların olduğunu" iddia etti.

SOHR sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye'de Aleviler başta olmak üzere pek çok azınlık grubun, Esad yönetimini deviren HTŞ öncülüğündeki yönetimin "Baas döneminde memurluk yapan Suriyelilere" saldırılar düzenlediğini ileri sürerek, bu eylemleri protesto etmek amacıyla sokağa çıktığını belirtti. SOHR, "Alevi mezhebinin dini sembollerine ve kutsallarına yönelik saldırıları protesto etmek için gösteriler" düzenlediğini belirtti.

Al Arabiya kanalının aktardığına göre HTŞ üyeleri, Humus ve Tartus'taki göstericilerin üzerine ateş açtı. Daha sonra göstericilerin aynı şekilde karşılık vermesi üzerine bir çatışma yaşandı. SOHR da "protesto gösterilerine yönelik HTŞ tarafından ateş açıldığını ve ölü/yaralıların olduğunu" duyurdu.

Suriye'de Azınlıkların Protestolarına HTŞ Müdahalesi
Kaynak: ANKA / Güncel
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