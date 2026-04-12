Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Hristiyan topluluğun Paskalya Bayramı'nı kutladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Doğu Ortodoks takvimine göre kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Hristiyan topluluklara mesaj yayımladı ve bayramların barış, merhamet ve huzur getirmesini dile getirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda Şara, Hristiyan toplulukların Paskalya Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın barış, merhamet ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Şara mesajında,"Paskalya Bayramı vesilesiyle, Hristiyan topluluklara mensup halkımızın değerli evlatlarına en içten tebrik ve iyi dileklerimi sunuyorum. Bu bayramların barış ve merhamet anlamları taşımasını, ülkemize refah ve kalkınma getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Paskalya, Batı takvimine göre 5 Nisan'a, Doğu takvimine göre ise 12 Nisan'a denk geliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
