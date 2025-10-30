Süphan Dağı'na Kar Yağdı
Türkiye'nin üçüncü yüksek zirvesi olan 4058 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde kar yağışı başladı. Kentteki sağanak, yüksek noktalarda yerini beyaz örtüyle kaplı muhteşem manzaralara bıraktı.
Kentte etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın yüksek noktalarında yerini kar yağışına bıraktı.
Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan dağda kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel