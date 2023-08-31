"Süper Mavi Ay" Zonguldak'ta görsel şölen sundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta "Süper Mavi Ay" gece saatlerinde görsel şölen oluşturdu. Dolunay hem parlak hem de en büyük halini alırken meraklı vatandaşlar gecenin ilerleyen saatine rağmen ayı seyretti.

2023 yılının en büyüğü ve en parlağı olan "Süper Mavi Ay" Zonguldak'ta izleyenleri heyecanlandırdı. Dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle hem daha parlak hem de daha büyük halini alan dolunay, izleyenleri de adeta mest etti. Tabiat olaylarında nadir görülen Süper Ay, 1 Ağustos tarihinde de adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Ağustos ayının son günü de dünyaya daha da yaklaşan ayı seyretmek isteyen vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine rağmen ayı seyretmenin zevkini yaşadı.