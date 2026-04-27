Süper Lig Hedefindeki Amedspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile Yolları Ayırdı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve ligin 3’üncü sırasında yer alan Amed Sportif Faaliyet Kulübü, sezonun bitmesine bir hafta kala teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.

Haber: Ahmet ÜN

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal ile Süper Lig hedefiyle çıktığı yolda son 4 haftada kötü sonuçlar aldı. Dün kendi evinde 10 kişi ile oynayan Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig şansını Iğdır maçına bırakan Amedspor, bugün Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: ANKA
