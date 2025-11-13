Sünnet Düğününde Pompalı Tüfekle Açılan Ateş: 1 Ölü, 6 Yaralı

ŞANLIURFA'da, evinin önüne aracını park edecek yer bulamayınca sokakta yapılan sünnet düğünündekilerle tartışıp, kalabalığa pompalı tüfekle ateş açarak İklimya Subay'ı (16) öldürüp 6 kişiyi de yaralayan bedensel engelli Mehmet Eski (44), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 11 Kasım'da akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski, evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu nedenle düğün sahipleriyle tartışan Eski, aracından pompalı tüfeğini alıp kalabalığa ateş açtı. Saldırıda, lise öğrencisi İklimya Subay hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.

Aracına binip kaçan Mehmet Eski, polis ekiplerinin çalışmasıyla, gizlendiği adreste yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Eski, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.