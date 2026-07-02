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Samsun'da sünnet düğünü konvoyunda yolu trafiğe kapatan 2 sürücüye 180 bin lira ceza

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Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu trafiğe kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası kesildi, ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve araçları trafikten menedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya ve saha denetimleri kapsamında, sünnet düğünü konvoyunda Kızılırmak Nehri Sedde Yolu'nu trafiğe kapatarak diğer araçların geçişini engelledikleri belirlenen sürücülerle ilgili işlem başlattı.

Ekipler, otomobilleriyle konvoyda yer alan A.A. ile F.M.T'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90'ar bin lira idari para cezası uyguladı.

İki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve araçları trafikten menedilerek otoparka çekildi.

A.A. ve F.M.T. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Konvoydaki diğer 6 araçla ilgili de toplam 8 bin 722 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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