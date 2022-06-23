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"Sünnet Çocuğu" filminin galası yapıldı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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'Sünnet Çocuğu' filminin galası yapıldı

Yönetmen koltuğuna Aydemir Akbaş ve Bülent Pelit'in oturduğu "Sünnet Çocuğu" adlı filmin galası sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yönetmen koltuğuna Aydemir Akbaş ve Bülent Pelit'in oturduğu "Sünnet Çocuğu" adlı filmin galası sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kanyon AVM'deki galada basın mensuplarına açıklamada bulunan 86 yaşındaki Akbaş, çeşitli sıkıntılar sebebiyle filmi bir buçuk yılda tamamlayabildiklerini anlattı.

Akbaş, Şafak Sezer'le birlikte "Kolpaçino"nın televizyon dizisinin çekeceklerini belirterek, "Bundan evvel ben Amerikalılarla beraber 3 film çekeceğim. Bir tanesinin anlaşmasını yaptım. Amerikalı oyucular da olacak. Fakat ben 'senaryoyu okumadan karar veremem' dedim. Senaryoyu verecekler, beğenirsem çekimlere başlayacağım." dedi.

Yeni filmde alzheimer hastası bir karakteri canlandıracağına işaret eden Akbaş, ayrıca birçok projesinin olduğunu ve bunları bir an evvel yapmaya çalıştığını söyledi.

"Sünnet Çocuğu"nun hikayesini de kaleme alan Aydemir Akbaş, devamlı farklı senaryolar yazdığını da sözlerine ekledi.

Oyuncu Özgür Aksoy da Akbaş'la filmde çalışmanın kendisi için onur verici olduğunu dile getirerek, "Aydemir Akbaş, Yeşilçam'ın duayenlerinden. Bazen ondan gördüklerimi uyguluyorum sette ve çok işe yarıyor. Sağ olsun zorda kaldığımız durumlarda yardımcı oldu. Tabii kendimiz de bir şeyler kattık. Bu benim üçüncü filmim. Allah izin verirse de devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Akbaş'ın yanı sıra Mehmet Çepiç, Tuğba Daşdan, Ferdi Atuner, Tuncay Akça, Bülent Pelit ve Emine Sarıkaya yer alıyor.

Komedi türündeki film, at yarışı ve kumar sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyen Sami'nin hikayesini anlatıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Aydemir Akbaş Yönetmen Pelit Güncel Haberler

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