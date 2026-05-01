Sungurlu'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 86 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kafile için Sungurlu Ulu Cami'de uğurlama töreni düzenlendi. Burada Kur'an okunmasının ardından İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu dua etti.

Duanın ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara ulaşmak üzere yola çıktı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de hacı adaylarını yolcu etti.