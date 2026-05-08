Çorum'da "İnternet Ortamında Çocuk İhmal ve İstismarı" eğitimi gerçekleştirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen 'İnternet Ortamında Çocuk İhmal ve İstismarı' eğitimi, çocukların dijital dünyanın risklerine karşı korunmalarına yönelik önemli bilgiler sundu.

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesince Sungurlu Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Boduroğlu, dijital dünyanın çocuklar açısından barındırdığı riskler hakkında bilgi verdi.

İnternetin çocuklar için önemli fırsatlar sunduğunu ancak denetimsiz ve bilinçsiz kullanımın ciddi tehditlere yol açabildiğini belirten Boduroğlu, istismarın artık fiziksel temas olmadan da gerçekleşebildiğini ifade etti.

Boduroğlu, ailelerin çocuklarını dijital risklerden korumak için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin, "Çocuklarla dijital deneyimleri hakkında düzenli ve açık iletişim kurulması, yalnızca ekran süresinin değil, maruz kalınan içeriklerin de takip edilmesi, yasaklayıcı değil, rehberlik edici bir yaklaşım benimsenmesi, yaşa uygun ve net dijital kurallar belirlenmesi, çocuklara mahremiyet ve güvenlik bilinci kazandırılması hususlarına dikkat edilmelidir." dedi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
