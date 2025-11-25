Haberler

Sungurlu Belediye Başkanı'ndan Gençlere Kariyer Rehberliği

Güncelleme:
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO'da düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek kariyer planlaması ve yerel yönetim imkanları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte yenilenen Bilişim Laboratuvarı'nın açılışı da gerçekleştirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Dere, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere kariyer planlaması, yerel yönetimlerin gençlere sunduğu imkanlar ve Sungurlu'da yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Dere, "Gençlerimizin her zaman yanındayız. Sungurlu'nun geleceğini onlarla birlikte kuruyoruz. Bu tür buluşmalar bizler için de yol gösterici oluyor." dedi.

Söyleşinin ardından, Sungurlu MYO'da yenilenen Bilişim Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütük, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu MYO Müdürü Özlem Bal da katıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
