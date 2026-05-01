Küresel Sumud Filosu katılımcıları İstanbul'a geliyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getirecek uçağın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a inmesi bekleniyor. Uçakta, Türkiye vatandaşlarının yanı sıra farklı ülkelerden filo katılımcılarının da bulunduğu toplam 59 kişi yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre uçakta, Türkiye vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da bulunuyor.

Kaynak: ANKA