Sulusaray'da Filistin-Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Sulusaray İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sulusaray Şubesince Filistin- Gazze yararına hayır çarşısı açıldı.

Sulusaray Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Hz. Ali Cami önüne kurulan hayır çarşısı İlçe Müftüsü Hüseyin Bolat'ın duası ile açıldı.

Hayır çarşısının açılışına Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, Belediye Başkanı Davut Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Kahraman, Sulusaray Eğitim Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Mustafa Ezmeci, Sulusaray Eğitime Destek Platformu Başkanı Naim Güler, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Tacettin Coruk katıldı.

Hayırsever vatandaşlar tarafından el emeği göz nuru ürünler ile yöresel ürünlerin sunulduğu hayır çarşısına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Bolat, "Bu güzel organizasyonun görünmeyen kahramanları olan ilçemizin vefakar, fedakar hanımefendilerine, teyzelerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Gece gündüz demeden, zaman ve mekan gözetmeden halkımızın her zaman yanında olan din gönüllüsü hocalarımıza ve Kur'an Kursu öğreticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mevlam bizleri iyiliğe anahtar, kötülüğe ise kilit eylesin. Gazzeli kardeşlerimize içinde bulundukları durumdan en kısa zamanda kurtuluş ihsan eylesin." dedi.

Filistin-Gazze yararına düzenlenen kermesten 447 bin 150 lira gelir elde edildiği bildirildi.