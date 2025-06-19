Suluova Şeker İlkokulu'ndan Su İsrafına Dikkat Çeken Farkındalık Yürüyüşü
Suluova Şeker İlkokulu öğrencileri, 'Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek' sloganıyla su israfına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, pankartlarla şehir merkezinde yürüyerek çevrelerinde farkındalık oluşturdular.
Suluova Şeker İlkokulu öğrencileri, su israfına dikkat çekmek için "Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Okul Müdürü Cemil Küpçü ve öğrenciler şehir merkezinde ellerinde pankartlarla toplandı.
"Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek" şeklinde sloganlar atan öğrenciler Denizciler Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.
Öğrenciler ayrıca çevredeki vatandaşlar ile esnaflara tasarruf konusunda bilgilendirme afişleri dağıtarak farkındalık oluşturdu.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel