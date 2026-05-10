Suluova Kaymakamı Gürçam şehit anneleriyle buluştu

Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit anneleriyle bir araya geldi.

Gürçam, İlçe Müftülüğü Hacı Adnan Zennun Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Anneler Günü" programında şehit aileleriyle buluştu.

Tüm şehitlere rahmet dileyerek annelerinin de gününü kutlayan Gürçam, şehit anneleriyle yakından ilgilenip bir süre sohbet ederek onların duygu, düşünce ve taleplerini dinledi. Şükranlarını dile getiren Gürçam, şehit annelerinin fedakarlığının asla unutulmayacağının altını çizdi.

Gürçam, "Bizler devletin her kademesinde siz şehit annelerimizin daima yanındayız. Sizler bizim başımızın tacısınız, bizler de sizlerin birer evladıyız. Sizler olmasanız bizler burada olamayız." dedi.

Gürçam, şehit annelerine çeşitli hediyeler takdim ederek onların morallerinin yüksek tutulmasına destek oldu.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya, aziz şehitlerin ruhuna okunan hatimlerin duasını yaptı.

Kaynak: AA / Murat Arslan
