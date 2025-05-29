Suluova Halk Eğitim Merkezinde El Sanatları Sergisi Açıldı

Suluova Halk Eğitim Merkezinde El Sanatları Sergisi Açıldı
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Suluova Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen yıl sonu el sanatları sergisinin açılışı, Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Sergide, tel kırma, el ve makine nakışı, iğne oyası gibi çeşitli el sanatları ürünleri sergilendi.

Suluova Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışını Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Suluova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay Güven, burada yaptığı konuşmada, el sanatları sergisinde tel kırma, el ve makine nakışı, iğne oyası ve mefruşat ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

Halk Eğitim Merkezinde 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap eden ve talep edilen kurslar açıldığını ifade eden Güven, "1 Haziran 2021'den bugüne kadar 73 farklı alanda 336 kurs açıldı. Bu kurslara 10 bin 700 kursiyer katılım sağladı. Yıl sonu sergisinde el sanatları, dekoratif el sanatları, nakış, ev tekstili, mefruşat, çini işleme, cam sanatı, giyim ve resim gibi ürünlerin sergileniyor." dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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