AMASYA'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi Ferhat Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında E.B.'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı