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Suluova'da Muhtarlar Günü Töreni

Suluova'da Muhtarlar Günü Töreni
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Amasya'nın Suluova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Muhtarlar Dernek Başkanı Vedat Kurt Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Kaymakam Şafak Gürçam muhtarların demokratik yapının temeli olduğunu vurgularken, Belediye Başkanı Rifat Uzun muhtarlık biriminin yerel yönetimdeki önemine dikkat çekti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanındaki Atatürk büstüne Muhtarlar Dernek Başkanı Vedat Kurt tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belediye tarafından bir restoranda muhtarlara yemek ikram edildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, muhtarlık müessesesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Muhtarlık müessesesi demokrasinin en temel yapılarından biridir. Sizler vatandaşların teveccühünü ve oylarını alarak bu görevlere seçiliyorsunuz. Bu da sizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir." dedi.

Belediye Başkanı Rifat Uzun ise muhtarlık biriminin yerel yönetimlerde çok önemli görevlerinin olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

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