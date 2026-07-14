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Aydın'da tarım arazisinde yangın

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı. 10 dönümlük alan zarar gördü.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Malgaçemir Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan müdahalede başlarken, hemen ardından kara unsurları da söndürme çalışmalarına dahil oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına; havadan 5 helikopter ve 4 uçak, karadan 6 arazöz ile müdahale edildi. Alevler, 3 saatlik çaba sonucu saat 15.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, kestane ağaçları ile kaplı 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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