Dağdan kopan kayalar, kara yolunu kapadı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde gün boyu süren sağanak sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları kara yolunu kapattı. Belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalara hızla başladı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde gün boyu süren sağanak nedeniyle dağdan kopan ve kayan dev kaya parçaları, kara yolunu kapattı.

Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Malgaç Mustafa ve Malgaç Emir Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dağdan kopan ve kayan dev kaya parçaları, kara yoluna devrildi. Kaya parçaları nedeniyle Mustafa ve Malgaç Emir mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Sultanhisar ilçe Belediyesi'ne bağlı ekipler gün boyu çalışarak Kırsal Malgaç Mustafa ve Malgaç Emir Mahallelerine ulaşım sağlayan kara yolunu kapatan dev kaya parçalarını iş makineleri ile kaldırarak, yolun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açılmasını sağladı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "Ekiplerimiz çalışarak dağdan kayarak yolu kapatan dev kaya parçalarının temizlenmesini sağlayıp yolumuzu açtı. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
