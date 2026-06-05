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Sultangazi'de kaza sonrası cinayetle biten kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

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Sultangazi'de hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 25 yaşındaki Baran Fakhani bıçaklanarak hayatını kaybetti, babası ve kardeşi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, asıl zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sultangazi'de, hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, aynı aileden 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Dün, 75. Yıl Mahallesi 1341 Sokak'ta seyir halindeki aracın başka bir otomobille çarpışmasının ardından çıkan kavgada bıçaklanması sonucu 25 yaşındaki Baran Fakhani'nin ölmesi, babası Hakim Fakhani ile kardeşi Barış Fakhani'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şüpheli İlyas Denizhan'ın yakını olduğu belirlenen 1'i kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerin, 5 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Denizhan'ı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hakim Fakhani hastaneden taburcu edilirken, oğlu Barış'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olay

Dün, Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içinde bulunduğu seyir halindeki araç, başka bir otomobille çarpışmıştı.

Araçlarda hasar oluşturan kaza nedeniyle taraflar tartışmış, diğer aracın sürücüsünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada, bıçaklanarak ağır yaralanan Hakim Fakhani ile oğulları Barış ve Baran hastaneye kaldırılmış, 25 yaşındaki Baran Fakhani müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelinin bıçaklı saldırısı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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