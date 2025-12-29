Haberler

Sultangazi'de silahla ateş eden şüpheli yoldan geçen kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de, eski erkek arkadaşı tarafından takip edilmesi üzerine polise ihbarda bulunan 16 yaşındaki kızın yanına giden polis ekipleri, şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucunda yoldan geçen bir kişiyi yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki şüphelinin daha önce taciz suçundan şikayet edildiği belirtildi.

Sultangazi'de, eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiği yönündeki ihbarı üzerine polis ekiplerinin 16 yaşındaki kızın yanına gittiği sırada, tabancayla ateş açan şüpheli yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi'nde şüpheli İ.K. (18), eski kız arkadaşı C.C.Y'yi (16), konuşmak istediğini söyleyerek bir süre takip etti.

Durumdan rahatsız olan kız, polis ekiplerine takip edildiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan İ.K, yanında bulunan tabancayla C.C.Y.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler, o sırada yoldan geçen bir kişiye isabet etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli İ.K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, C.C.Y'nin daha önce şüpheli hakkında taciz suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap