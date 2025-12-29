Sultangazi'de silahla ateş eden şüpheli yoldan geçen kişiyi yaraladı

Sultangazi'de, eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiği yönündeki ihbarı üzerine polis ekiplerinin 16 yaşındaki kızın yanına gittiği sırada, tabancayla ateş açan şüpheli yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi'nde şüpheli İ.K. (18), eski kız arkadaşı C.C.Y'yi (16), konuşmak istediğini söyleyerek bir süre takip etti.

Durumdan rahatsız olan kız, polis ekiplerine takip edildiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan İ.K, yanında bulunan tabancayla C.C.Y.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler, o sırada yoldan geçen bir kişiye isabet etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli İ.K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, C.C.Y'nin daha önce şüpheli hakkında taciz suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi.