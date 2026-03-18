Haberler

Sultangazi'de pompalı tüfekle ev kurşunlayan kadın tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi'de bir eve pompalı tüfekle ateş açan Y.A. isimli kadın tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemede, zanlının daha önceki suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Mart'ta akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'deki bir eve doğru silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, pompalı tüfeğe ait 5 fişek buldu.

Evin sahibi C.G, polise herhangi bir husumetlisi olmadığını belirtirken, ekipler saldırıyı yapan kişinin Y.A. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, yarı otomatik pompalı tüfek ile 19 fişek ele geçirildi.

Zanlının, "mala zarar verme", "hakaret", "kasten yaralama", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan zanlının, elinde tüfekle kendi evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

Daha önce böylesi görülmedi! Haberi okuyanlar inanamıyor
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var

Görüntüler şüphe uyandırmıştı! Rapor doğruysa yer yerinden oynar
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

Daha önce böylesi görülmedi! Haberi okuyanlar inanamıyor
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest