SULTANGAZİ'DE ORMANDAKİ KADIN CİNAYETİ; SANIĞA MÜEBBET

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Demir getirildi. Öldürülen Ulviye Avağ'ın yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Mehmet Demir'in son savunması soruldu. Sanık Demir, "Olayın bu aşamaya gelmesini hiç istemedim. Maktülün bana, eşime ve çocuklarıma yönelik olumsuz davranışları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Bundan dolayı pişmanım" dedi. Sanık Demir son sözünde ise "Maktülün şahsıma yönelik psikolojik baskısı sonucusunda eylem gerçekleşmiştir. Pişmanım" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel