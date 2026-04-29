Sultangazi'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan yayanın tedavisi sürüyor
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yayanın tedavisi devam ediyor.
Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda 26 Nisan'da yolun karşısına geçerken bir motosikletin çarpması sonucu yere savrularak başını beton bloğa çarpan Azerbaycan uyruklu Bayram Abdullayev, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve entübe edilen Abdullayev'in tedavisi cerrahi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü A.S.B, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.