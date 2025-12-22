Haberler

Sultandağı'nda huzur uygulaması yapıldı

Sultandağı'nda huzur uygulaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yürütülen huzur uygulamasında 186 şüpheli sorgulandı, 109 araç kontrol edildi ve 62 bin 567 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluyla mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki uygulamada 186 şüpheli, 109 araç sorgusu yapıldı, 6 araca toplam 62 bin 567 lira idari para cezası verildi.

Yapılan iş yeri denetiminde ele geçirilen 3 kesici alet ile ilgili olarak 6136 Sayılı kanun maddesince işlem yapıldı. Ayrıca tütün mamullerinin tüketilmesi kapsamında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ergün Çini - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title