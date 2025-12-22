Sultandağı'nda huzur uygulaması yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluyla mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki uygulamada 186 şüpheli, 109 araç sorgusu yapıldı, 6 araca toplam 62 bin 567 lira idari para cezası verildi.

Yapılan iş yeri denetiminde ele geçirilen 3 kesici alet ile ilgili olarak 6136 Sayılı kanun maddesince işlem yapıldı. Ayrıca tütün mamullerinin tüketilmesi kapsamında adli işlem uygulandı.