Sultandağı'nda huzur uygulaması yapıldı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yürütülen huzur uygulamasında 186 şüpheli sorgulandı, 109 araç kontrol edildi ve 62 bin 567 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluyla mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki uygulamada 186 şüpheli, 109 araç sorgusu yapıldı, 6 araca toplam 62 bin 567 lira idari para cezası verildi.
Yapılan iş yeri denetiminde ele geçirilen 3 kesici alet ile ilgili olarak 6136 Sayılı kanun maddesince işlem yapıldı. Ayrıca tütün mamullerinin tüketilmesi kapsamında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Ergün Çini - Güncel