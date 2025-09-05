Sultanbeyli'den Öğrencilere Kırtasiye Seti Desteği

Haberler

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yıl da 1'inci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye edeceklerini açıkladı. Toplamda yaklaşık 9 bin öğrencinin yararlanacağı bu uygulama, geçen yıl başlatılmıştı.

SULTANBEYLİ Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yıl da okula yeni başlayacak tüm çocuklara kırtasiye seti hediye edeceklerini açıkladı. Tombaş, "Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Böylece yaklaşık 9 bin öğrencimize; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcının yer aldığı Kırtasiye Setimizi hediye edeceğiz" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, 1'inci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye edecek. Müjdeli haberi paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl ilk kez başlattıkları uygulamayı, bu yıl da sürdüreceklerini açıkladı.

DOLU DOLU KIRTASİYE SETİ

Kırtasiye setinin içerisinde öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı temel malzemelerin bulunduğunu belirten Tombaş, "Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Bunun için dolu dolu bir kırtasiye seti hazırladık. Kırtasiye setimizin içinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Okulların açıldığı ilk gün kırtasiye setlerimizi çocuklarımıza hediye edeceğiz" diye konuştu.

'AYRIM YOK, TÜM ÖĞRENCİLERE HEDİYE EDİLECEK'

Geçen yıl başlattıkları bu hizmeti gelenek hale getirdiklerini söyleyen Tombaş, "Geçen yıl 8 bin 500 öğrencimize hediye etmiştik. Bu yıl da 9 bine yakın öğrencimiz ilkokula başlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımıza kırtasiye setimizi hediye edeceğiz. Onların eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz. Tüm öğrencilerimize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi dilerim" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, söz konusu kırtasiye setlerinin, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü tüm öğrencilerin sırasında hazır olacağını söyledi.

