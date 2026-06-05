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Sultanbeyli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Sultanbeyli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çevredekilerden birinin güneşten korumak için yaralının başında şemsiye tuttuğu görüldü.

Sultanbeyli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde sola dönüş yapmak isteyen otomobille aynı yönde ilerleyen motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki kişilerin sağlık ekiplerini bekleyen yaralılardan birinin güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye tutarak gölge oluşturduğu görüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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