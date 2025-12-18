Sultanbeyli'de bir kişinin öldüğü motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Sultanbeyli'de sürücüsünün hayatını kaybettiği motosiklet kazası, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi. Kazada, yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sultanbeyli'de sürücüsünün hayatını kaybettiği motosiklet kazası, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.
Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Burak Y'nin kullandığı motosiklet önceki gün akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Burak Y, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücüsünün yayaya çarptığı anlar, aynı yönde giden başka bir motosikletin kask kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel