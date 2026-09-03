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Sultanbeyli'de DEAŞ Operasyonu: Saldırı Planlayan Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Sultanbeyli'de DEAŞ Operasyonu: Saldırı Planlayan Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi
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Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı olduğu ve terör saldırısı planladığı belirlenen Berkan Ç. (21), polis ekiplerine ateş açması üzerine karşılık verilerek etkisiz hale getirildi. Olayda bir vatandaş yaralandı; İstanbul Valiliği soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Sultanbeyli'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı belirlendi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

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