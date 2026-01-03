Haberler

Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de bir boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan tek katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla imalathanenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

