Haberler

Sultanbeyli'de basın mensuplarına saldıran 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de bir trafik kazasını haberleştiren basın mensuplarına saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Sultanbeyli'de basın mensuplarına saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasını haberleştirmek isteyen basın mensuplarına yönelik saldırı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler F.A. (35) ile A.A'yı (50) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Epstein'in Putin'e ulaşma girişimleri ortaya çıktı

Araya kimleri koymuş kimleri! Putin'e de ulaşmaya çalışmış
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi