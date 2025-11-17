Sultanbeyli'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Sultanbeyli'de Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı ve evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
