Sultanbeyli Belediyesi'nden Yeni İletişim Merkezi: SİMER

Sultanbeyli Belediyesi'nden Yeni İletişim Merkezi: SİMER
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaş ile belediye arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla 7/24 hizmet veren Sultanbeyli İletişim Merkezi'ni (SİMER) kurduklarını duyurdu.

SULTANBEYLİ Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaş ile belediye arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmek amacıyla Sultanbeyli İletişim Merkezi'ni (SİMER) kurduklarını açıkladı. SİMER, 7 gün 24 saat hizmete başladı.

Sultanbeyli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Uzman kadrosu, tam donanımlı teçhizatı, hızlı ve etkili çözüm ilkesiyle SİMER, 7 gün 24 saat hizmete başladı" denildi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Çağrı merkezimizle tamamıyla yeniledik. Personel kadromuzu 2 kat artırdık. Teknik altyapımızı son modern teknolojiyle yeniledik. Mahallelere de İletişim Ofisleri açmaya devam ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın hem bireysel olarak hem de telefon veya dijital mecralar üzerinden bize ulaşmasını kolaylaştırdık" diye konuştu.

Başkan Tombaş, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ilçemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Bir yanda dev projeleri halkımızla buluştururken diğer taraftan da vatandaşlarımızla olan diyaloğu, muhabbetimizi artırıyoruz. En önem verdiğimiz konuların başında hemşehrilerimizin bizden talepleri geliyor. Vatandaşımızın isteklerini önemsiyoruz. Bundan dolayı iletişim alanına SİMER ile yeni bir bakış getiriyoruz. SİMER, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimiz talep, istek, şikayet veya önerilerini gönül rahatlığıyla iletebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Erdoğan, 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.