Süloğlu Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Süloğlu Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen Vali Sezer'i Ziyaret Etti
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Süloğlu ilçesindeki görev süresi dolan Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek hizmetleri dolayısıyla teşekkür aldı. Vali Sezer, Uşen'e yeni görevinde başarılar diledi.

Süloğlu ilçesindeki görev süresi dolan Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, hizmetleri dolayısıyla Uşen'e teşekkür ederek yeni görev yerinde başarı diledi.

Bu arada İstanbul Erzurumlular Derneği Federasyon Başkanı Ahmet Yanık ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yanık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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