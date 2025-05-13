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Süleymanpaşa'da Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Süleymanpaşa'da Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda evinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Muratlı'da 200 bin makaron ve Marmaraereğlisi'nde 100 elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde A.İ.G'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

- Muratlı'da 200 bin makaron ele geçirildi

Muratlı ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kırkkepenekli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 200 bin makaron ele geçirdi. Sürücü M.G. hakkında adli işlem yapıldı.

-Elektronik sigara ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde 100 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Sultanköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 100 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
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