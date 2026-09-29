Sukot Bayramı'nda 966 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Sukot Bayramı'nda 966 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli, Sukot Bayramı'nın dördüncü günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında caminin avlusunda dini ritüeller gerçekleştirildiği ve ilahiler söylenip dans edildiği aktarıldı.
Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 1000 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli, Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın dördüncü gününde sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girdi.
Baskınlar sırasında, özellikle Aksa'nın doğu kesiminde ayin yapan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ilahiler söyleyerek dans ettikleri aktarıldı.
İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.