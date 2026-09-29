Haberler

Sukot Bayramı'nda 966 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli, Sukot Bayramı'nın dördüncü günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında caminin avlusunda dini ritüeller gerçekleştirildiği ve ilahiler söylenip dans edildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 1000 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden 966 İsrailli, Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın dördüncü gününde sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Baskınlar sırasında, özellikle Aksa'nın doğu kesiminde ayin yapan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ilahiler söyleyerek dans ettikleri aktarıldı.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
'Mobbing yapalım, istifa etsin' Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

Hakem dosyasında yeni mesajlar: Mobbing yapalım, istifa etsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişi kurtarıldı! Elleri koli bandıyla bağlıydı, 'Dualarım kabul oldu' diye ağladılar

3 gün elleri bağlanıp dövüldüler! Kurtarıldıkları anı görmeniz lazım
Erzurum'da böbrek taşı ameliyatından 2 gün sonra ölen kadın için doktora dava! Adli Tıp: Ameliyat tıbben uygun değildi

Adli Tıp raporu: O ameliyat tıbben uygun değildi! Doktora dava
Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

Ünlü oyuncuyu Boğaz'da görenler telefonuna sarıldı
İspanyol modelle görüntülenmişti! Hakan Sabancı'dan aşk sorusuna şaşırtan yanıt

Hakan Sabancı aşk iddialarını tek cümleyle bitirdi
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi

Ünlü televizyoncu idrar kaçırma küloduyla poz verdi