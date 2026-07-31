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Sudan'ın Mısır'dan gönüllü geri dönüş programı devam ediyor

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- Temmuz ayında Mısır'dan ülkelerine dönen Sudanlıların sayısı 5 bin 100'e ulaştı

Sudan hükümetinin Mısır'daki vatandaşları için yürüttüğü teşvik programı kapsamında yaklaşık bin 200 kişi ülkelerine gönüllü geri döndü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, 4 Temmuz'da başlatılan gönüllü geri dönüş programıyla temmuz ayında Mısır'dan dönenlerin sayısı 5 bin 100'e ulaştı.

Sudan Zekat Kurumu Genel Sekreterliği koordinasyonunda düzenlenen organizasyon kapsamında gönüllü geri dönen yaklaşık bin 200 kişi, 24 araçtan oluşan konvoyla ülkelerine hareket etti.

Sudan makamlarının, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için acil seyahat belgelerinden alınan ücretleri kaldırması ve süresi dolmuş pasaportlarla girişe izin vermesinin ardından programa katılım hız kazandı.

Sudan Gönüllü Geri Dönüş Komitesi yetkililerinden Müntezir Osman Ömer, Pasaport ve Nüfus İdaresinin, Kahire'deki Sudan Büyükelçiliği ve komiteyle koordinasyon içinde çalışmak üzere uzman polis ekibi görevlendirdiğini belirtti.

Ömer, bu ekibin Sudan'a dönmek isteyen vatandaşların işlemlerini hızlandırmak amacıyla görev yaptığını ifade etti.

Sudanlı yetkililerin daha önce paylaştığı verilere göre, 2025 sonu itibarıyla ülkeye gönüllü dönenlerin sayısı 428 bin 676'ya ulaştı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 15 milyon kişinin yerinden edilmesine veya komşu ülkelere sığınmasına neden oldu.

Kaynak: AA
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