Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Ünlü menajer Ayşer Barım'ın kardeşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir

Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyla 600.000'den Fazla Kişi Yerinden Oldu

Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyla 600.000'den Fazla Kişi Yerinden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'ın Kuzey Darfur ve Güney Kordofan eyaletlerinde artan çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin ve yerinden edilenlerin sayısında önemli bir artış olduğunu bildirdi.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü salı günü yaptığı açıklamada Sudan'ın Kuzey Darfur ve Güney Kordofan eyaletlerinde tırmanan çatışmaların büyük endişe yarattığını söyledi.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Artan çatışmalar yüzünden hayatını kaybeden sivillerin ve yerinden olan insanların sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü'ne göre geçtiğimiz 10 ay içinde 600.000'den fazla insan, güvenlik arayışıyla El Faşir'i ve Kuzey Darfur'daki diğer bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
img

Terör örgütünden hain plan! 65 kişiyi tek tek böyle öldürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.