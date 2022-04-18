Sudan'da 10 İslami grup birleşti

Sudan'daki 10 İslami grup, aralarındaki örgütsel entegrasyonu sağlamak amacıyla "Kapsamlı İslami Akım" adını verdikleri oluşumun kurulması için bir anlaşma imzaladı.

Başkent Hartum'da gerçekleştirilen törene, Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Sudan İhvanı, Adil Barış Platformu, Sudan İslami Hareketi, Rönesans Hareketi, Hukuk Devleti ve Kalkınma Partisi, Reform ve Kalkınma için Gelecek Hareketi, Şimdi Reform Hareketi, Ulusal Adalet Partisi ve İslami Birlik Girişimi liderleri ve temsilcileri katıldı.

İmza töreninin ardından okunan anlaşma metninde, "ülkenin kimliğini ve erdemli değerlerini yok edecek, mevcudiyetiyle ilgili ciddi bir tehditle" karşı karşıya bulunduğu bu sebeple İslami grupların birleşmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Metinde, bu birleşmeyle dini değerlerin hayatın her alanında uygulanmasının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.