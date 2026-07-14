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Bakan Göktaş'tan suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili açıklama Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların korunmasına yönelik koruyucu tedbirlerin güçlendirildiği ve dijital risklerden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanı kapsayan kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "Teklifle, çocuklarımızın korunmasına yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler güçlendirilirken dijital risklerden bağımlılıkla mücadeleye, sosyal hizmetlerden çevre bilincinin geliştirilmesine kadar birçok alanda yeni yönlendirme mekanizmaları hayata geçiriliyor." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Teklifin sunulmasından büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Teklifle, çocuklarımızın korunmasına yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler güçlendirilirken dijital risklerden bağımlılıkla mücadeleye, sosyal hizmetlerden çevre bilincinin geliştirilmesine kadar birçok alanda yeni yönlendirme mekanizmaları hayata geçiriliyor. Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki tüm tedbirlerin merkezde ve taşrada daha etkin, bütüncül ve koordineli şekilde uygulanmasını sağlayacak yeni mekanizmalar oluşturuluyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların suçtan korunmasını ve toplumsal güvenliğin güçlendirilmesini sağlayacak caydırıcı düzenlemelerin de getirildiğini belirterek, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve güçlü bir geleceğe hazırlanması için yürüttüğümüz çalışmalara önemli katkı sağlayacak bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen başta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu olmak üzere AK Parti Grubumuza, kıymetli milletvekillerimize, ilgili kurumlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Kanun teklifimizin ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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