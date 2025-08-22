Suç Örgütü Soruşturmasında Adli Kontrol Tedbiri Kaldırıldı

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisi Ertan Yıldız hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü ile tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Aktaş ile İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Yıldız hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

"Etkin pişmanlık" ifadesi vermişlerdi

Aktaş, bazı belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından 4 Haziran'da tahliye edilmişti.

Yıldız ise İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesi sonrası 21 Mayıs'ta tahliye edilmişti.