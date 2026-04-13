Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanıklar Kerem Gökay Öner ve Ufuk Gültekin ise duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Duruşmaya, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı müşteki sanık Şevket Demircan'ın beyanlarıyla devam edildi.

Beyanında, Serdar Sertçelik'in firar etmesine değinen Demircan, savcılık yazısı sonrası hastaneye ve 112'ye yazı yazıldığını, Sertçelik'in kaçtığından emin olamadıklarını ancak ekiplerin tutanak tutması üzerine firar ettiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Bu süreçte istihbarat bilgilerinin geldiğini, sorumlunun Kerem Gökay Öner olduğunu ifade eden Demircan, "Biz çalışmamızı yaptık. Ele geçirilen malzemeleri tespit etmek için operasyonlar esnasında kamera kayıtlarını alırız. Bu videolar basın açıklaması yapılırsa diye de hazır edilir. Ben 5 Eylül 2023'de Ankara'da göreve başladım. O gün tamamen şubedeydim. Biz, havalimanına geçtik. Murat müdürüm geldi, emir komuta da kendisine geçmiş oldu." dedi.

Cumhuriyet savcısı, Sertçelik'in abisinin ve ailesinin örgüt tarafından tehdit edildiğini bildirmesinin ardından, can güvenliği açısından ne gibi tedbirler alındığını ve bunların tutanağa bağlanıp bağlanmadığını sordu.

Demircan, bu tehditle ilgili üstlerine bilgi verildiğini, ayrıca Sertçelik'ten abisi açısından herhangi bir sıkıntılı durum oluştuğunda yetkililerle iletişime geçmesinin istendiğini, ancak herhangi bir tutanak tutulmadığını söyledi.

Tutuklanıp tahliye olduktan sonra Sertçelik'le doğrudan veya aracılar vasıtasıyla temas kurmadığını savunan Demircan, sanık ve avukatların yönelttiği sorulara cevap vermeyeceğini belirtti.

Reddi hakim talebi kabul edilmedi

Daha sonra söz verilen Bora Kaplan, dijital materyallerin sanıklara tebliğ edilmediğini, mahkemenin de dijital materyalleri incelemediğini öne sürdü. Kaplan, şunları kaydetti:

"Ben, adil yargılanmak istiyorum. Sanıklara dijital materyallerle ilgili hiçbir soru sormuyorsunuz, ne bize veriyorsunuz ne kendiniz inceliyorsunuz. Bu nedenle dijital materyallerin incelenmemesi reddi hakim meselesidir. Tarafsız olsanız, bakardınız. Murat Çelik ifade verdi hiçbir soru sormadınız. Kendiniz dijital materyalleri inceleyin ortaya çıkartın. Dijital materyaller çıkmadığı sürece gerçek ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle reddi hakim talebinde bulunuyorum."

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebine ilişkin gerekçe ve delillerin dava başında ileri sürülmesi gerektiğini, bu nedenle talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek, mahkemeden talebin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, talebi yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek

Ara kararın ardından duruşmaya, SEGBİS ile bağlanan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli eski komiser müşteki sanık Ufuk Gültekin'in savunmasıyla devam edildi.

Görevini kötüye kullanmadığını savunan Gültekin, "2022 yılında organize şubeye geçtim. Bir sene sonra da Murat, Kerem ve Şevket müdürlerimle çalışmaya başladım. 7 Eylül 2023'de Şevket müdür, 'Yanına birkaç adam al operasyon yapacağız.' dedi. Operasyon yapıldı, sonrasında evraklar toplandı. Adli talimatlar dışında asla işlem yapmam. Savcılardan gelen talimatlar hukuka uygun şekilde yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Mahkeme başkanının Serdar Sertçelik ile aralarında geçen mesajlaşmalarını okuması üzerine Gültekin, "Sertçelik'in kaçtığı gün dahi mesaj attığını, sürekli arayıp bilgi vermek ve tanık koruma kapsamında sorular sormak istediğini, bu bilgileri yalnızca Şevket Demircan'a ilettiğini" söyledi.

Duruşmaya, yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarıyla devam edilecek.